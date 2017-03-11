Пентагон: РФ и США приступили к созданию канала связи по Сирии на уровне генералов

Россия и США провели первоначальный обмен мнениями о создании нового канала связи по Сирии на уровне генералов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС Грегори Хикс.

По его словам, между сторонами "состоялось обсуждение рабочего уровня" данного рода вопросов. Оно позволило "обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации" на территории и в воздушном пространстве Сирии, отметил Хикс.

Помощник главы КНШ по связям с прессой отказался уточнять, когда именно, где и с чьим участием прошел первый раунд дискуссий относительно создания нового канала связи.

На более высоком уровне Согласно пояснениями, которые дал Хикс, американская сторона исходит из того, что ВС России и США будут вести разговор по Сирии "на более высоком уровне", чем сейчас. Это позволило бы Москве и Вашингтону при помощи "другого канала связи более эффективным образом заниматься оперативным устранением рисков конфронтации", подчеркнул пресс-секретарь шефа КНШ.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан 20 октября 2015 года. Процесс его выполнения регулярно обсуждают должностные лица Министерств обороны России и США.

Хикс также заявил, что новые меры, предлагаемые Пентагоном , не облечены в форму нового меморандума, призванного заменить вышеупомянутый. По его выражению, сейчас речь идет скорее о понимании того, что именно будет обсуждаться в рамках нового канала. "И еще раз напоминаю - эта дискуссия только началась", - подчеркнул он.

Слабое звено

В связи с этим Данфорд подтвердил, что выступает за расширение комплекса мер, призванных не допустить столкновений между ВС России, США и Турции в Сирии. Глава КНШ напомнил, что Россия и США "успешно купировали риск инцидентов" между своими ВС в САР "в последние несколько месяцев".

Данфорд фактически дал понять, что считает недостаточным существующий канал связи между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль- Удейд в столице Катара. "Это несекретное и достаточно слабое звено, существующее в целях устранения рисков конфронтации ВВС, авиационных операций, их безопасного проведения применительно (и) к наземным операциям", - заявил Данфорд.

При этом он указал, что настаивает на создании ВС России и США канала связи в режиме реального времени на высоком уровне. "Я хочу в случае кризиса иметь открытую линию связи, чтобы мы могли говорить в реальном времени относительно того, что в действительности происходит, пытались принимать надлежащие меры. Как все мы знаем из истории, просчеты и недоразумения могут увести нас в неверном направлении", - подчеркнул генерал.