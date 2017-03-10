Судмедэксперты отказались обнародовать причину смерти Чуркина

«Как указано в формальных запросах Госдепартамента , дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти», — говорится в сообщении.

NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM — Dan Linden (@DanLinden) 10 марта 2017 г.

Журналист сообщает, что соответствующее поручение отдано юридическим департаментом Нью-Йорка.

Чуркин скончался 20 февраля 2017 года. В американской пресс одной из причин смерти дипломата назывались проблемы с сердцем. Как писала газета The New York Post, Чуркина госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти жить постпреду. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН 11 лет.