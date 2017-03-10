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Судмедэксперты отказались обнародовать причину смерти Чуркина
Американские судмедэксперты не станут обнародовать причину смерти Виталия Чуркина. Это связано с дипломатическим иммунитетом постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает журналист телеканала ABC News Дэн Линден в своем аккаунте в Twitter.
«Как указано в формальных запросах Госдепартамента, дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти», — говорится в сообщении.
NYC Medical Examiner won’t publicly disclose cause of death for Russian Amb. Churkin: "Churkin’s diplomatic immunity survives his death." pic.twitter.com/hLoJH9KNHM— Dan Linden (@DanLinden) 10 марта 2017 г.
Журналист сообщает, что соответствующее поручение отдано юридическим департаментом Нью-Йорка.
Чуркин скончался 20 февраля 2017 года. В американской пресс одной из причин смерти дипломата назывались проблемы с сердцем. Как писала газета The New York Post, Чуркина госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачи не смогли спасти жить постпреду. 24 февраля дипломата похоронили на Троекуровском кладбище.
Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН 11 лет.
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