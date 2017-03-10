Путин рассказал об отдыхе в Турции

Президент России Владимир Путин , отвечая на вопрос о безопасности отдыха в Турции, рассказал о том, как сам когда-то отдыхал на турецком курорте.

«Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции, но и для нас, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы граждан России отдыхали в Турции и находили обстановку там очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем. Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь в Москве. И у меня от этого отдыха самые хорошие и добрые чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал Путин.

По его словам, в настоящее время туристический поток в Турцию восстанавливается. Российский президент отметил, что турецкие власти делают всё для обеспечения безопасности туристов на курортах.