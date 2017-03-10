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Медведев заблокировал Навального в инстаграме
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем твиттере, что премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал ему доступ к аккаунту в инстаграме.
«А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек», — написал Навальный и разместил скриншот.
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 2 марта расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Дмитрию Медведеву.
В видеосюжете Навального по мотивам расследования были использованы фотографии Медведева из инстаграма.
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала публикацию «пропагандистскими выпадами».
А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек pic.twitter.com/UW8NgvKplJ— Alexey Navalny (@navalny) 10 марта 2017 г.
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