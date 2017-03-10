Медведев заблокировал Навального в инстаграме

«А также выяснилось, что Медведев забанил меня в инстаграме. Страшный человек», — написал Навальный и разместил скриншот.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 2 марта расследование об элитной недвижимости и участках земли, которые якобы принадлежат Дмитрию Медведеву.

В видеосюжете Навального по мотивам расследования были использованы фотографии Медведева из инстаграма.