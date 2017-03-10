Президент Литвы утверждает, что РФ несет угрозу региону

Президент Литвы Даля Грибаускайте опасается якобы угрожающих действий России в регионе. Соответствующую позицию она озвучила в пятницу в эфире радиостанции Znad Wilii.

"Геополитическая обстановка стала более сложной и агрессивной, менее надежной. Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Белоруссии", - утверждала Грибаускайте.

По ее словам, текущий год, как и несколько предыдущих лет, "будет полон как внутренних для страны, так и внешних вызовов". "По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием", - считает президент.

Внешнее окружение, по ее версии, вынуждает Вильнюс "увеличивать инвестиции в оборону". "Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооруженных сил", - отметила Грибаускайте.

В конце февраля Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП. В текущем году на это отпущено 1,75% ВВП. Уровень оборонных расходов в 2% ВВП является неформальной нормой для членов НАТО , на что в последнее время особенно активно указывают США. Литва прежде никогда собственную армию в таком объеме не финансировала, но выделяет на военные цели из года в год рекордные для себя суммы.

Среди политиков зародилась идея подписания парламентскими партиями обязательства довести к 2020 году военные ассигнования до 2,5% ВВП. Пока она находится на стадии обсуждения.