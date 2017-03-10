Захарова пошутила про демонтаж шпиля здания МИД

По задумке продюсеров шоу, автору лучшего вопроса вручался небольшой элемент демонтрованного шпиля здания МИД на Смоленской площади в Москве.

Во время выбора победителя Захарова рассказала шутку, которая, по ее словам, в последнее время стала популярна в российском министерстве.

"Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИДе крышу пилят", - пошутила Захарова.