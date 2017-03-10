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Захарова пошутила про демонтаж шпиля здания МИД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова стала гостем утреннего шоу "Подъемники"на "Нашем Радио", в рамках которого она отвечала на различные вопросы радиослушателей, касающиеся как профессиональной деятельности дипломата, так и личной жизни.
По задумке продюсеров шоу, автору лучшего вопроса вручался небольшой элемент демонтрованного шпиля здания МИД на Смоленской площади в Москве.
Во время выбора победителя Захарова рассказала шутку, которая, по ее словам, в последнее время стала популярна в российском министерстве.
"Многим нужна крыша, чтобы пилить, и только в МИДе крышу пилят", - пошутила Захарова.
По итогам программы победил вопрос: "Всем ли сотрудникам МИДа приходится болеть за любимую команду (ФК "Спартак" Москва) министра иностранных дел России Сергея Лаврова?".
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