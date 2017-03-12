Песков рассказал, как прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом

"На самом деле, он (разговор — ред.) был довольно многообещающим, он очень прагматичен, я имею в виду президента Трампа. Он не скрывает того факта, что он не согласен с Россией во многих вещах, но он достаточно прагматичен, чтобы говорить, что нам нужно говорить, что нам нужно вести диалог, нам нужно сравнивать наши позиции, чтобы найти общие позиции", — заявил Песков в ответ на вопрос ведущего о том, как прошел телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом, а также какова была реакция Путина.

"И несмотря на то, что в наших отношениях есть некоторые тупики, он говорит, что есть ряд вопросов, по которым мы не можем прийти к соглашению, по которым мы никогда не сможем прийти к соглашению с вами, с русскими. Но в то же время он говорит, что нам нужно собраться вместе и начать вести диалог. Но к сожалению, у нас нет лучшего понимания о том, когда этот диалог может начаться", — также отметил Песков.

Телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.

Источники в администрации Дональда Трампа и неназванные западные дипломаты ранее заявили агентству Ассошиэйтед Пресс, что президент США может временно отложить планы, предусматривающие работу над договоренностями с Россией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" * и другим вопросам нацбезопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что эмоциональная атмосфера в США в отношении России, связанная с расследованием контактов членов команды Трампа с российскими дипломатами, ведет к нагнетанию и сопротивлению в выстраивании диалога. В Москве заявляли, что восстанавливать разрушенные администрацией экс-президента США Барака Обамы отношения Москвы и Вашингтона будет сложно, но это решаемая задача.

*террористическая группировка, запрещенная в РФ