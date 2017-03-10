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Путин подарил Нетаньяху книгу
Президент России Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 500-летнюю книгу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Нетаньяху.
«Премьер-министр дал распоряжение передать книгу Национальной библиотеке», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что подарок — экземпляр «Иудейской войны» античного историка Иосифа Флавия.
Ранее Путин преподнёс на юбилей первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой два подарка — скульптуру «Чайка садится на воду» и картину «Чайки над Волгой».
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