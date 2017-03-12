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Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в июле на саммите G-20 в Гамбурге. Об этом он заявил в интервью CNN.
"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", - приводит слова Пескова ТАСС.
Саммит G-20 пройдет 7-8 июля.
Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия не намерена обсуждать с США снятие санкций.
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