Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

"Если мы не договоримся о раннем саммите, то, предположительно, мы можем ожидать, что они встретятся на саммите G20 в Гамбурге в начале июля. Потому что это будет первое место, где они будут одновременно находиться", - приводит слова Пескова ТАСС.

Саммит G-20 пройдет 7-8 июля.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия не намерена обсуждать с США снятие санкций.