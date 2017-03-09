РПЦ будет отмечать День святого Патрика

Русская православная церковь отныне будет отмечать 30 марта День святого Патрика, передает "Интерфакс".

Об этом рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

"Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых - святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик", - заявил он.

По его словам, формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквах.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.