Эксперты объяснили, за что Лукашенко может заставить платить Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может выставить России счет, если та продолжит напоминать Минску о зависимости от ее газа. За что именно Москве возможно придется заплатить, и насколько велика эта опасность, «МК» выяснил у экспертов.

Андрей Суздальцев, замдекана факультета мировой экономики Высшей школы экономики:

- Своими выпадами Лукашенко надеется доказать правящей в Белоруссии политической элите, что он все еще может добиваться от Москвы продолжения ежегодных перечислений в белорусскую экономику 8-9 миллиардов долларов, без которых в стране усугубится кризис. А чтобы это не было похоже на вымогательство, он вспоминает о гигантских потерях Белоруссии в период Великой Отечественной войны, которые теперь якобы должна компенсировать Москва. Впрочем, это очень странный подход, потому что тогда Минск должен был бы просить денег, в том числе, у Германии...

Очевидно, Лукашенко считает, что сейчас Россия находится в сложной геополитической ситуации из-за отсутствия продвижения в отношениях с Евросоюзом и США, поэтому она не сможет поступиться своим последним союзником на западных рубежах. Я считаю, что на этом фоне Москва действительно будет прикладывать все усилия для сохранения добрососедских отношений с Белоруссией, в том числе спонсировать ее экономику, но это не значит, что белорусам разрешат «класть ноги на стол».

Последнее давно является проблемой, так как Лукашенко занят не заботой о благополучии республики, а собственным пиаром. Он не перестраивает экономику страны, не развивает ее производства. Все годы его правления республика была завязана на финансовую помощь из России. В связи с экономическим кризисом терпение Кремля начинается лопаться, и он пытается положить конец этому иждивенческому отношению. Причем, если бы Москва что-то получала в замен от Минска, ситуация выглядела бы не такой обидной, но Лукашенко отказывается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, а также вхождение Крыма в состав России.

В ответ на попытки Кремля поставить Лукашенко на место, тот начинает угрожать выставить какой-то счет... Это откровенный блеф.

Во-первых, в Белоруссии нет российских военных баз, а есть два объекта совместного пользования — радар и центр связи. Их аренда оплачена еще в 1995 году на 25 лет, когда Минску списали миллиардный долг за газ.

Во-вторых, транзит газа через территорию Белоруссии находится в ведении тех компаний, которые принадлежат Газпрому

В-третьих, Минск не может защитить Россию от потенциального противника, так как на Западе им является НАТО . В случае войны стороны обменяются ядерными ударами и непонятно, причем тут будет Белоруссия. Зато Москва может выставить свой счет за нахождение под ядерным зонтиком.

Валерий Карабалевич, эксперт аналитического центра «Стратегия»:

- Самый главный козырь Лукашенко — это болезненная реакция России на геополитическое дистанцирование Белоруссии от Москвы. Он будет требовать с России максимальную цену за это партнерство, продолжая эксплуатировать ее имперские комплексы. Лукашенко занимается этим уже больше 20 лет, и Москва всегда платила по своим счетам.

Кроме того, Белоруссия может повысить стоимость транзита по своей территории нефти и газа, увеличить стоимость аренды военных объектов, которые сегодня по сути бесплатно используются Россией, и так далее. Все эти пункты наверняка обсуждаются в рамках российско-белорусских переговоров. Вместе с тем, я уверен, что стороны не будут доводить текущую войну до крайности, так как они заинтересованы в компромиссе.