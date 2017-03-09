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В Думе призвали США не пытаться диктовать России, с кем ей контактировать
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает неоправданными попытки США диктовать России, с кем из государственных деятелей и из каких стран ей контактировать.
В министерстве обороны США выразили обеспокоенность контактами ливийских политиков и военных с российской стороной в последнее время.
"Если США считают, что Ливия стала их колонией, тогда они могут пытаться диктовать свои условия, как себя вести, ливийским политикам", — сказал Новиков РИА Новости в четверг. Он добавил, что если сами ливийские политики считают себя независимыми, то они самостоятельно будут определяться в своем выборе.
"Что касается России, то попытка диктовать, кому с кем из государственных деятелей контактировать, а кому нет, выглядит не очень оправданно", — подчеркнул парламентарий.
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