Главное сейчас
Главные события у вас в почте
The Sun: Россию обвинят в попытках устроить хаос на Балканах
Россия ведет подрывную деятельность на Балканах. С таким обвинением в адрес Москвы планирует выступить премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на анонимный источник в правительстве.
Свое заявление, как сообщают журналисты, глава британского правительства сделает на переговорах с главами стран Европейского союза. Мэй намерена обратиться к лидерам государств с призывом «взяться за проблему российского вмешательства» на Балканах. Российского президента Владимира Путина премьер-министр Великобритании намерена обвинить в использовании «грязных трюков», с помощью которых Кремль дестабилизирует ситуацию в регионе. Издание подчеркивает, что Балканы исторически были «взрывоопасным регионом», и называет его «самым слабым звеном Европы».
20 февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы пытались организовать в республике государственный переворот. По его словам, экс-заместитель военного атташе российского посольства в Польше Эдуард Шишмаков участвовал в подготовке убийства главы правительства Черногории Мило Джукановича. Убийство политика, по заявлениям ведомства, должно было произойти 16 октября 2016 года. Одним из мотивов попытки госпереворота в прокуратуре считают намерения Джукановича инициировать вступление Черногории в Североатлантический альянс. В Кремле все обвинения отрицают.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Ведомости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
ФБА "Экономика сегодня"