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Sun: Тереза Мэй намерена обвинить Россию в попытках устроить хаос на Балканах
Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече с лидерами стран ЕС планирует обвинить Россию в подрывной деятельностИ на Балканах, сообщает The Sun со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве. Кроме того, она также намерена призвать глав европейских государств взяться за проблему российского вмешательства в этом регионе, утверждает издание.
Британский премьер Тереза Мэй собирается обвинить Россию в попытках создать хаос на Балканах, сообщает The Sun со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. Параллельно она хочет призвать лидеров ЕС предпринять более активные действия против Москвы в этом регионе. Издание пишет, что российского президента Владимира Путина обвиняют в использовании разнообразных «грязных трюков», направленных на подрывную деятельность в других странах. Так, его недавно обвинили в организации государственного переворота в Черногории, однако Кремль свою причастность отрицает. Балканы — взрывоопасный регион, где на протяжении десятилетий наблюдаются многочисленные конфликты. Его считают «самым слабым звеном Европы», напоминает издание. На встрече с 27 лидерами стран Евросоюза Тереза Мэй собирается призвать их взяться за проблему растущего «вмешательства» России на западе Балкан и озвучить свои опасения по поводу «ухудшения ситуации, нестабильности и рисков» в этом регионе на фоне более активных усилий Москвы. Согласно анонимному источнику, Мэй среди прочего хочет усилить противодействие российской «дезинформации» и «сделать более зримой заинтересованность Запада в этом регионе», сообщает The Sun.
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