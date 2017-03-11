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Трамп не станет раскрывать планы по развитию отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп не станет "раскрывать карты" по вопросу развития отношений с Россией, передает Reuters.
Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
"Президент держит свои карты при себе, это придает наибольшую эффективность его стратегии переговоров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Трамп пытается сменить политический курс за счет изменения лексикона.
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