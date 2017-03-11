Трамп не станет раскрывать планы по развитию отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп не станет "раскрывать карты" по вопросу развития отношений с Россией, передает Reuters.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер

"Президент держит свои карты при себе, это придает наибольшую эффективность его стратегии переговоров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп пытается сменить политический курс за счет изменения лексикона.