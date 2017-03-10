Главное сейчас
Главные события у вас в почте
У Максаковой хотят отобрать миллионы
От Марии Максаковой требуют вернуть 20 миллионов рублей - именно такую сумму бывший депутат Госдумы от «Единой России» получила во время работы в парламенте в качестве зарплаты. Об этом сообщает портал LIFE.
С соответствующим иском в Генпрокуратуру обратился депутат Думы Сергей Вострецов. Парламентарий просит надзорное ведомство проверить, каким образом Максакова была избрана депутатом, имея гражданство Германии. По мнению Вострецова, экс-депутату грозит до пяти лет лишения свободы.
«Если будет доказано, что она являлась гражданкой Германии, то речь пойдет не просто о возврате зарплаты. Это уголовное преступление, мошенничество», – заявил Вострецов.
Вострецов отметил, что обратился в ведомство по просьбе граждан. Действия Максаковой больше всего возмутили ветеранов.
Мария Максакова вместе со своим супругом, экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину в декабре 2016 года. 9 марта руководство Российской академии музыки имени Гнесиных, где преподавала Максакова, уволило певицу в связи с прогулами.
О наличии гражданства Германии Максакова сообщила сама в одном из интервью. По словам экс-депутата, у нее «соблюдено «право почвы» и «право крови». Также она заявила, что в Госдуме ее вынуждали отказаться от гражданства ФРГ, но она этого сделать не могла. Максакова подчеркнула, что в партии знали о том, что у нее двойное гражданство.
Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил, что оперная певица уверяла в 2011 году, когда впервые избиралась в парламент, что обладает только российским паспортом.
Оставить комментарий