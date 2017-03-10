У Максаковой хотят отобрать миллионы

С соответствующим иском в Генпрокуратуру обратился депутат Думы Сергей Вострецов . Парламентарий просит надзорное ведомство проверить, каким образом Максакова была избрана депутатом, имея гражданство Германии. По мнению Вострецова, экс-депутату грозит до пяти лет лишения свободы.

«Если будет доказано, что она являлась гражданкой Германии, то речь пойдет не просто о возврате зарплаты. Это уголовное преступление, мошенничество», – заявил Вострецов.

Вострецов отметил, что обратился в ведомство по просьбе граждан. Действия Максаковой больше всего возмутили ветеранов.

Мария Максакова вместе со своим супругом, экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину в декабре 2016 года. 9 марта руководство Российской академии музыки имени Гнесиных, где преподавала Максакова, уволило певицу в связи с прогулами.

О наличии гражданства Германии Максакова сообщила сама в одном из интервью. По словам экс-депутата, у нее «соблюдено «право почвы» и «право крови». Также она заявила, что в Госдуме ее вынуждали отказаться от гражданства ФРГ, но она этого сделать не могла. Максакова подчеркнула, что в партии знали о том, что у нее двойное гражданство.