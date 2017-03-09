Посол России в Кишиневе получил ноту из-за допросов молдавских чиновников на границе

Власти Молдавии передали послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину официальную ноту, в которой указано на "злоупотребления со стороны России в отношении молдавских чиновников, представителей парламента, правительства, сотрудников спецслужб и депутатов из правящей коалиции", передает "Интерфакс".

В ноте говорится, что молдавских чиновников "необоснованно останавливают, задерживают и допрашивают на въезде в Россию, их оскорбляют сотрудники российских спецслужб". По оценке молдавских властей, такая практика неуместна и необоснованна.

"Председатель парламента и премьер Молдовы уведомили посла России Фарита Мухаметшина о том, что получили сообщения от правоохранительных органов Молдавии в связи с рисками, которые существуют в отношении молдавских официальных, которые отправляются в Россию. В результате было принято решение передать официальную ноту российскому руководству с просьбой принять меры для прекращения злоупотреблений", - говорится в сообщении.

Ранее правительство Молдавии выступило с рекомендацией к государственным служащим и другим чиновником отказаться от поездок в Россию в связи с досмотрами официальных лиц республики на границе.