Во ФСИН отказались от предложения строительства тюрьмы для евреев

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко в ходе онлайн-интервью в редакции "Газеты.Ru" рассказал о том, что ведомству предлагали построить отдельную тюрьму для евреев.

"Два года назад к нам обратились представители еврейских общин страны с просьбой создать колонию для граждан еврейской национальности", - сообщил Максименко.

По его словам, представители предлагали взять на себя полностью все благоустройство, говорили, что каждый осужденный будет обеспечен работой, а за его исправлением будут внимательно следить.

"Идея-то, в общем-то, может быть, и неплохая. Но вы представьте, как это могло выглядеть, какие аналогии могли бы возникнуть в ответ на новость "во ФСИН создаются отдельные лагеря для евреев". Разумеется, мы отказались. Страна у нас многонациональная, мы не можем делать колонии по национальным признакам", - отметил замдиректора ФСИН.

Ранее сообщалось, что 200 осужденных пожизненно получили право просить об УДО.