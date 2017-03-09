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Путин уволил десять генералов-силовиков
Фото: Москва24
Десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были отстранены от должности указом президента России Владимира Путина о 9 марта 2017 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
О причинах кадровых изменений не сообщается.
От должностей были отстранены генерал-лейтенант полиции, начальник Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов, генерал-лейтенант юстиции, руководитель следственного управления СК РФ по приморскому краю Сергей Бобровничей, генерал-майор внутренней службы, начальник ФСИН по Саратовской области Александр Гнездилов и генерал-майор полиции, заместитель начальника московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя Сергей Жевлавкович.
Также в отставку были отправлены генерал-майор внутренней службы начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, генерал-лейтенант полиции, начальник главного управления МВД РФ по Самарской области Сергей Солодовников, генерал-майор полиции, начальник управления МВД РФ по Вологодской области Виталий Федотов, генерал-майор юстиций, старший следователь по особо-важным делам при председателе СК РФ Александр Филин, генерал-лейтенант полиции, начальник главного управления МВД РФ по Нижегородской области Иван Шеваев и генерал-майор внутренней службы, начальник Управления ФСИН по Республике Мордовия.
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