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Снимок баннера феминисток на башне Кремля назвали фотомонтажем
Фото: из пресс-релиза, разосланного активистками неназванного феминистского движения в российские СМИ.
Фотография баннера с лозунгами феминисток, которая якобы была сделана на Угловой Арсенальной башне Кремля, является фотомонтажем, заявил "Эху Москвы" военный комендант Кремля Сергей Хлебников.
По словам Хлебникова, на башне не могло быть баннера. Внутри башни располагается подразделение президентского полка. Как и на любой режимный объект, вход туда ограничен и находится под охраной.
Хлебников добавил, что залезть на башню невозможно, а любые попытки пресекаются сотрудниками ФСО.
8 марта феминистки устроили акцию у стен Кремля. На одной из фотографий активистки вывесили баннер с лозунгом "Национальная идея - феминизм" на стенах Угловой Арсенальной башни. Профессиональные фотографы в комментарии "Интерфаксу" указали, что снимок может быть подделкой, поскольку видны нестыковки в распределении теней.
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