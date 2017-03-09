Снимок баннера феминисток на башне Кремля назвали фотомонтажем

Фотография баннера с лозунгами феминисток, которая якобы была сделана на Угловой Арсенальной башне Кремля, является фотомонтажем, заявил "Эху Москвы" военный комендант Кремля Сергей Хлебников

По словам Хлебникова, на башне не могло быть баннера. Внутри башни располагается подразделение президентского полка. Как и на любой режимный объект, вход туда ограничен и находится под охраной.

Хлебников добавил, что залезть на башню невозможно, а любые попытки пресекаются сотрудниками ФСО