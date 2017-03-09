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В Кремле заинтересовались данными о попытках "прослушки" Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы информацией о прослушке переговоров главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремль обратил внимание на опубликованные международной некоммерческой организацией WikiLeaks данные. Песков отметил, что документы заслуживают внимания и «в них надо внимательно вчитываться».
«Но, как вы знаете, в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц. Они и нашего посла (Сергея) Кисляка (прослушивают) и так далее. Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться», — сказал он.
Ранее международная некоммерческая организация WikiLeaks опубликовала около 9 тысяч документов из внутренней сети Центра по киберразведке, которая находится в ЦРУ в Лэнгли. Из документов стало известно, что прослушкой занимаются не менее 5000 сотрудников.
По данным WikiLeaks, первая часть публикации составляет менее одного процента от общего объема документов.
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