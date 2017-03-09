В Кремле заинтересовались данными о попытках "прослушки" Путина

По его словам, Кремль обратил внимание на опубликованные международной некоммерческой организацией WikiLeaks данные. Песков отметил, что документы заслуживают внимания и «в них надо внимательно вчитываться».

«Но, как вы знаете, в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц. Они и нашего посла (Сергея) Кисляка (прослушивают) и так далее. Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться», — сказал он.

Ранее международная некоммерческая организация WikiLeaks опубликовала около 9 тысяч документов из внутренней сети Центра по киберразведке, которая находится в ЦРУ в Лэнгли. Из документов стало известно, что прослушкой занимаются не менее 5000 сотрудников.

По данным WikiLeaks, первая часть публикации составляет менее одного процента от общего объема документов.