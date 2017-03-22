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Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе
Фото: © Александр Щербак/ТАСС
Турция и Россия восстановили свои отношения и сейчас работают над решением проблем в регионе. Об этом во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона", - сказал глава МИД. В качестве примера он привел ситуации в Сирии и Азербайджане.
В то же время, добавил Чавушоглу, Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым".
4 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.
Президент РФ Владимир Путин 28 ноября 2015 года подписал указ "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". В конце июня 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган принес извинения за случившееся, и отношения между странами начали нормализовываться.
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