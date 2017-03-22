Турция и Россия восстановили отношения и работают вместе

Турция и Россия восстановили свои отношения и сейчас работают над решением проблем в регионе. Об этом во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

"С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены, и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона", - сказал глава МИД . В качестве примера он привел ситуации в Сирии и Азербайджане.

В то же время, добавил Чавушоглу, Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым".

4 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. Один из летчиков погиб, второй был спасен в результате 12-часовой операции российских и сирийских спецподразделений. В ходе операции по эвакуации экипажа бомбардировщика был потерян вертолет Ми-8, погиб морпех-контрактник.