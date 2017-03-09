МИД России: размещение ПРО США в Южной Корее может спровоцировать гонку вооружений

Размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее может спровоцировать гонку вооружений в регионе и осложнить решение ядерной проблемы Корейского полуострова.

Об этом говорится в заявлении МИД России

«Подобное развитие событий чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности. В АТР, где и так сложилась непростая ситуация в сфере безопасности, появляется новый деструктивный фактор, способный дополнительно осложнить решение ядерной и других проблем Корейского полуострова, спровоцировать в регионе гонку вооружений, в том числе ракетных», — говорится в сообщении.

Ранее Китай призвал США остановить развёртывание ПРО в Южной Корее.

7 марта стало известно, что США приступили к размещению комплекса ПРО THAAD в Южной Корее.