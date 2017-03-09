Опрос: большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении РФ

Более половины американцев считают, что администрация президента США Дональда Трампа проводит политику в отношении России ненадлежащим образом. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного американским Квиннипэкским университетом.

Как выяснили исследователи, 54% респондентов заявили, что недовольны курсом Вашингтона в отношении Москвы, одобрили его 32%, по большей части это республиканцы. Остальные не смогли или отказались ответить. Чем именно не устраивает участников исследования политика Трампа, в материалах не уточняется.

Более половины - за расследование

Специалисты университета также предложили респондентам ответить на следующий вопрос: "В какой степени вы обеспокоены отношениями президента Трампа с Россией". 41% выбрали вариант "очень обеспокоен", 20% - "в некоторой степени обеспокоен", 16% признались, что не особенно взволнованы, а 22% указали, что эта тема их совершенно не интересует. Остальные не ответили.

Из материалов следует, что 66% респондентов высказались за создание независимой комиссии, которая бы провела расследование в связи с обвинениями о том, что люди из окружения Трампа во время предвыборной гонки контактировали с официальными лицами РФ. Нецелесообразным считают такой шаг 30%, большинство из них - республиканцы.

Кроме того, участников исследования спросили об их отношении к утверждениям, будто бы Россия вмешивалась в предвыборные процессы в США. 42% указали, что считают эту тему очень важной, 20% назвали ее "в некоторой степени важной", 12% - "не особенно важной", 23% посчитали, что она совершенно не заслуживает внимания.

Мнение о главе минюста

Респондентам было предложено сообщить о своем отношении к недавнему скандалу вокруг генерального прокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса . Представители Демократической партии обвинили его в дезинформации законодателей на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США . Они были посвящены рассмотрению кандидатуры Сешнса на пост главы минюста.

Сешнс на слушаниях заявил, что у него не было контактов с должностными лицами России во время прошлогодней избирательной кампании, однако позже газета The Washington Post сообщила о встречах Сешнса с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

52% участников опроса уверены, что Сешнс солгал под присягой, 40% считают, что он лишь неясно выразился; не ответили 8%. За отставку министра высказался 51% респондентов, преимущественно демократы. За то, чтобы Сешнс остался на своем посту, - 42%, не дали ответа 7%.

Исследование было проведено по телефону по всей стране в период со 2 по 6 марта среди 1323 американцев, имеющих право голоса.

Домыслы демократов

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ уже несколько месяцев пытаются раздувать скандал вокруг домыслов о том, будто Россия вмешивалась в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам американский президент, и российское руководство не раз опровергали подобные инсинуации.

Из документов демократической оппозиции известно, что направлены все эти усилия на дискредитацию действующего президента США и его политики. Трамп в свою очередь резко критикует либеральные СМИ, прежде всего телекомпанию CNN, и даже публично называет их "врагами народа".