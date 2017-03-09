Киев смирился с азотозависимостью от России

Остановлены поставки газа украинским производителям удобрений

Украинский газотранспортный оператор "Укртрансгаз" из-за долгов перестал поставлять газ трем химическим заводам Дмитрия Фирташа , тем самым почти полностью остановив производство азотных удобрений в стране. Это освобождает место для российских производителей, которые в 2016 году уже занимали более половины украинского рынка, а в начале текущего года довели свою долю до 90%. Украина с подачи господина Фирташа в прошлом году пыталась закрыть свой рынок пошлинами от более дешевых удобрений из России, но перед посевной так и не решилась ввести антидемпинговые меры.

Во вторник "Укртрансгаз" сообщил, что ограничил поставки газа на три завода, подконтрольные Group DF Дмитрия Фирташа,-- "Ривнеазот", северодонецкое объединение "Азот" и ПАО "Азот" (Черкассы). Как отметил в сети Facebook представитель "Укртрансгаза" Максим Белявский, причинами стали задолженность предприятий и отсутствие подтвержденных объемов газа в газотранспортной системе. Это фактически останавливает работу всех химических активов господина Фирташа на Украине: подконтрольный Ostchem (входит в Group DF) "Стирол" в Донецкой области был остановлен вместе с северодонецким "Азотом" еще в мае 2014 года -- во время обострения военных действий из соображений безопасности. "Азот" после двухлетнего простоя в октябре 2016 года возобновил на 80% работу цехов азотной кислоты и аммиачной, калиевой и натриевой селитры, но проработал недолго.

Украина, отказавшаяся от закупок газа у "Газпрома" , проходит осенне-зимний сезон с низким уровнем запасов в подземных хранилищах (сейчас там осталось около 8,3 млрд кубометров), но в Киеве уверяют, что ограничения не связаны с нехваткой сырья. Собеседник "Ъ", близкий к правительству Украины , отметил, что стране благодаря потеплению хватает газа. "Но чем меньше мы его используем, тем меньше в итоге придется закупать. Такие решения ограничивают потребление",-- соглашается он, добавляя, что заводы Дмитрия Фирташа действительно в долгах. "А удобрений на посевную нам хватит",-- уверяет источник "Ъ".

В Ostchem также утверждают: ограничения не повлияют на начинающийся сельскохозяйственный сезон. Там отмечают, что выполнят в посевную 2017 года все обязательства перед покупателями за счет достаточных запасов готовых удобрений на складах. Но если заводы будут остановлены надолго, это может помочь российским производителям дополнительно нарастить свою долю на украинском рынке, говорит Константин Юминов из Raiffeisenbank . Уже сейчас она превышает 50%, тогда как годом ранее составляла 31%, а внутреннее производство покрывало около 34% потребления Украины.

На фоне этого Дмитрий Фирташ ранее требовал ввести заградительные пошлины на азотные удобрения из РФ. Минэкономразвития Украины поддержало это, предложив поднять пошлины до 18,8-31,8% на разные виды удобрений для российских компаний. Этот режим должен был заработать с 28 февраля: пошлины на пять лет вводились для "Куйбышевазота" (4,19%), ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот"", "Невинномысского азота" (18,78%) и других предприятий РФ (31,84%). Но уже 14 февраля межведомственная комиссия по международной торговле Украины приостановила антидемпинговые меры в отношении импорта карбамида и карбамидно-аммиачной смеси из России. Тогда регулятор отмечал, что при текущей ситуации на рынке поставки из России покрывают 80-90% всего потребления на Украине. Тогда же Минагрополитики страны разработало проект закона о снижении ввозных пошлин на наиболее востребованные виды удобрений в качестве меры по диверсификации поставок.