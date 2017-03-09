Пентагону запретили заключать контракты с "Рособоронэкспортом"

Проект бюджета поддержал 371 конгрессмен, 48 высказались против. Теперь Минобороны США запрещено заключать с российской компанией любые контракты, корпоративные соглашения, давать ей и ее дочерним структурам гранты, кредиты или кредитные поручения.

В то же время у главы Пентагона остается шанс отменить запрет, если после консультаций с госсекретарем и директором разведки будет решено, что сотрудничество с «Рособоронэкспортом» необходимо в интересах безопасности США. Кроме того, для заключения какого-либо соглашения с российской компанией ему придется убедить обе палаты Конгресса в том, что Россия прекратила поставки летальных вооружений в Сирию, ее «агентов» больше нет на Украине, и вооруженные силы РФ покинули Крым.

В декабре прошлого года США смягчили санкции против «Рособоронэкспорта», что позволило Штатам покупать специальное цифровое оборудование, в частности, электрооптический сенсор-камеру OSDCAM4060.

Сейчас американская армия эксплуатирует вертолеты Ми-17 «Рособоронэкспорта». В 2011 году вооруженные силы США купили у России 21 вертолет для использования в Афганистане. Санкции против «Рособоронэкспорта» были смягчены для обеспечения техобслуживания вертолетов.

«Рособоронэкспорт» попал в «черный список» США в сентябре 2015 года. Тогда несколько российских оборонных предприятий заподозрили в нарушении закона о нераспространении вооружений в отношении Ирана.