NBС назвал имя нового посла США в России

Бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман может стать следующим послом США в России. Он уже дал устное согласие американскому президенту Дональду Трампу в ответ на соответствующее предложение. Теперь Хантсман должен написать официальное подтверждение о своей готовности занять пост, сообщает NBC

После этого Вашингтон сможет официально объявить о его кандидатуре. А затем Хантсман должен будет пройти утверждение в конгрессе США.

Ранее он уже был послом США в Сингапуре и в КНР. В 2011 году он собирался бороться за президентский пост от Республиканской партии , но позже отказался в пользу своего однопартийца Митта Ромни

Также в 2012 году он выступал с критикой политики «перезагрузки» отношений между США и Россией.