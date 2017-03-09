FP: в Европе боятся сокращения расходов госдепа из-за "агрессии" России

Европейцы обеспокоены намерениями администрации Трампа сократить финансирование Госдепартамента и программ международной помощи, так как опасаются "российской агрессии", пишет Foreign Policy.

Шесть европейских дипломатов, в том числа глава МИД Украины Павел Климкин , выступая перед конгрессом 7 марта, попросили американские власти не сокращать международные программы помощи странам Восточной Европы, так как, по их мнению, это позволит России более эффективно осуществлять тактику "гибридной войны", говорится в статье.

Представители Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии также попросили продолжить финансирование СМИ и неправительственных организаций, таких как радио "Голос Америки", которые, по их словам, "способствуют укреплению демократии на постсоветском пространстве и сдерживанию российской агрессии".

Посол Литвы Роландас Кришчюнас, пытаясь убедить конгрессменов в необходимости американской помощи, заявил, что российские "шпионы" агрессивно вмешиваются во внутренние дела страны. А посол Польши в США Петр Вильчек открыто заявил, что при сокращении бюджета на международную помощь европейцы "не будут чувствовать себя в безопасности".

Ранее стало известно о том, что администрация Трампа намерена сократить финансирование международного ведомства страны, а так же ряда программ международной помощи на 37%.