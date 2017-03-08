Глава МИД Германии выразил озабоченность размещением «Искандеров» под Калининградом

Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль выразил озабоченность тем, что размещение российских ракет «Искандер-М» на постоянной основе в Калининградской области станет поводом для большей тревоги и приведёт к откату назад в процедуре обеспечения европейской безопасности.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства добавил, что в Германии «с озабоченностью» наблюдают за тем, что происходит под Калининградом.