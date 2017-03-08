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Папа римский не планирует поездку в Россию в 2017 году
Папа римский Франциск не планирует в текущем году посещать Россию. Об этом понтифик заявил в интервью немецкой газете Die Zeit, которое будет опубликовано в четверг.
Отвечая на вопрос издания о том, посетит ли священнослужитель Германию по случаю 500-летия начала реформации, Франциск посетовал на перегруженность графика. "Я не могу поехать и в Россию, так как в этом случае должен буду посетить и Украину", - добавил понтифик. Он отметил, что планирует в ближайшее время нанести визит в Индию, Бангладеш, Колумбию, Португалию и Египет.
Ранее Ватиканское радио опровергло утверждения о якобы готовящемся официальном визите понтифика в Киев. Информация о возможной поездке Франциска появилась в украинских СМИ еще в конце 2015 года.
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