Лидер Косова: опасность для Балкан представляет не армия Косова, а российские МиГи

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи считает, что опасность для Балкан представляет не создание полноценной армии в Косове, а российские МиГи и военные базы. Об этом он заявил в интервью албанской редакции радиостанции "Свободная Европа".

"Силы безопасности Косово не представляют опасности для Балкан, но Балканам угрожает опасность от русских военных баз в Сербии, от русских МиГов и русских учений в Сербии", - утверждал Тачи. Лидер Косова не обратил внимания на критику посольства США в Приштине и опасения генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу создания в непризнанной республике собственной армии. "Я ясно подчеркнул в разговоре с генсеком НАТО пользу, рамки и видение Сил безопасности, трансформируемых в армию", - заявил Тачи.

Североатлантический альянс обеспокоен намерением непризнанной республики Косово создать армию, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в Брюсселе. "Я беседовал с (президентом Косово) Хашимом Тачи и (главой правительства) Исой Мустафой , чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО относительно недавних предложений властей Косово о преобразовании Сил безопасности Косово в ВС без конституционных изменений", - отмечается в тексте.

Ранее парламент непризнанной республики одобрил инициативу по реформированию полицейских сил в полноценную армию. Данную меру предложили Тачи, Мустафа и председатель парламента Кадри Весели . Впервые о подобной реформе, не предусмотренной ни резолюцией ООН , ни договоренностями Приштины с Белградом, достигнутыми при посредничестве Евросоюза , в Косово заговорили после инцидента с поездом Белград - Косовска-Митровица. Как заявил на заседании СБ ООН президент Сербии Томислав Николич , формирование армии непризнанной республики станет серьезным нарушением резолюции 1244, а также создаст серьезную угрозу усилиям по стабилизации ситуации во всем регионе Западных Балкан.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза, посвященном косовскому урегулированию, также заявил, что Россия считает недопустимыми планы по созданию ВС Косово.

Российская Федерация не имеет ни одной военной базы на территории Сербии. В южной части страны расположен Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ), который учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, подписанном в Нише российским министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым и министром внутренних дел Сербии (на тот момент) Ивицей Дачичем. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

Российская техника

В последнее время Сербия активно укрепляет свою обороноспособность в том числе, в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Как ожидается, весной этого года в Сербию прибудут шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые Москва бесплатно передает Белграду. Российские специалисты примут участие в ремонте и модернизации этих самолетов. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2.

Ранее сообщалось, что обсуждается передача Сербии зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Бук-М2", а также ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска". Безвозмездную помощь Сербии окажет и Белоруссия: Минск поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук". Сербская сторона должна оплатить ремонт и модернизацию этой техники, которую она должна получить в 2018 году.