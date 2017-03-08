Глава комитета Думы по обороне назвал заявления об «агрессии России» непрофессиональными

Как сообщает англоязычная версия RT, Шаманов поприветствовал выход доклада комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании, в котором подчёркивается важность ведения конструктивного диалога с Россией.

Также Шаманов заявил, что он верит в важность того, чтобы Великобритания и Россия на основе взаимного уважения работали вместе в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Ранее Ширрефф заявил о том, что Россия уже готовится захватить Прибалтику, потому что Трамп «нанёс серьёзный ущерб коллективной обороне НАТО».