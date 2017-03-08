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Глава комитета Думы по обороне назвал заявления об «агрессии России» непрофессиональными
Председатель комитета Государственной думы России по обороне генерал Владимир Шаманов, комментируя слова бывшего генерала экс-заместителя верховного главнокомандующего объединёнными ВС НАТО в Европе Ричарда Ширреффа, назвал заявления о «российской агрессии» непрофессиональными и безрассудными.
Как сообщает англоязычная версия RT, Шаманов поприветствовал выход доклада комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании, в котором подчёркивается важность ведения конструктивного диалога с Россией.
Также Шаманов заявил, что он верит в важность того, чтобы Великобритания и Россия на основе взаимного уважения работали вместе в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
Ранее Ширрефф заявил о том, что Россия уже готовится захватить Прибалтику, потому что Трамп «нанёс серьёзный ущерб коллективной обороне НАТО».
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