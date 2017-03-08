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Германия готова поэтапно снять санкции с РФ по мере выполнения Минских соглашений
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что вопрос снятия санкций с России зависит от реализации Минских соглашений. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
"Если при активном участии Москвы произойдет действительно ощутимый прогресс в реализации Минских соглашений, то мы должны обдумать постепенное ослабление санкций", — министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
По словам Габриэля, ситуация «остается сложной». Министр считает, что «о существенном выполнении минских договоренностей пока сказать нельзя».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил главу украинского МИД Павла Климкина в том, что санкции против России останутся в силе.
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