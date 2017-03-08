Германия готова поэтапно снять санкции с РФ по мере выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что вопрос снятия санкций с России зависит от реализации Минских соглашений. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

"Если при активном участии Москвы произойдет действительно ощутимый прогресс в реализации Минских соглашений, то мы должны обдумать постепенное ослабление санкций", — министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, ситуация «остается сложной». Министр считает, что «о существенном выполнении минских договоренностей пока сказать нельзя».