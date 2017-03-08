Путин заявил, что вице-премьер Голодец «дралась за деньги»

Президент России Владимир Путин в среду посетил новый перинатальный центр в Брянске. На чаепитии с врачами он отметил, что отдельное спасибо нужно сказать вице-премьеру Ольге Голодец , которая буквально билась за деньги на создание таких современных медучреждений.

«Ольга Голодец дралась за эти деньги как следует. Ей отдельное спасибо», - цитирует Life.ru главу государства.

Путин осмотрел центр, включая палаты интенсивной терапии новорожденных, пообщался с роженицами.