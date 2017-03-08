Путин: меры по поддержке рождаемости позволили развернуть демографические тенденции в РФ

Меры по поддержке рождаемости позволили развернуть демографические тенденции в РФ в положительную сторону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске.

"В последние годы нам удалось повернуть ситуацию с демографией в положительную сторону. Никто и не верил, что все наши программы по поддержке демографии так сработают", - сказал он.

Путин отметил, что несмотря на то, что в прошлом году показатели несколько снизились, "но тренд все равно позитивный по демографии, и это хорошо". "В этом плане мы выгодно отличаемся от многих других, так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются. А нам удалось переломить эту тенденцию", - отметил президент.