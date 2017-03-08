«Макияж под камуфляж»: в России впервые прошел конкурс для женщин-военнослужащих

В преддверии 8 марта в России впервые прошел конкурс профессионального мастерства для женщин-военнослужащих. Конкурс прошел под названием «Макияж под камуфляж».

Необычное мероприятие прошло на территории учебного центра Ракетных войск стратегического назначения , расположенного в Ярославской области в городе Переславль-Залесский.

В конкурсе приняли участие 60 участниц. Девушки представляли подразделения связи войск из десятков регионов России от Твери – до Камчатки.

В ходе состязаний девушки продемонстрировали свои умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке. Участницы также отработали специальную комплексную задачу с использованием учебно-боевой и специальной техники и аппаратуры. Девушки преодолевали огненно-штурмовую полосу, стреляли из автомата, соревновались в эстафете и скоростной радиотелеграфии, а также кулинарном мастерстве.

Победительниц ждет продвижение по службе и присвоение воинских званий.

Впервые конкурс провели в 2014 году. За основу было взято личное состязание среди женщин военнослужащих. В дальнейшем организаторы решили проводить командные соревнования.