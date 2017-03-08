Премьер России подписал Национальную стратегию в интересах женщин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Подписанным распоряжением утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что реализация стратегии планируется в два этапа.

На первом этапе — с 2017 по 2018 годы — будут разработаны механизмы реализации стратегии информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

На следующем этапе, который запланирован на 2019–2022 годы, предусматривается осуществление мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

«Реализация стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ», — подчёркивается в документе.