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Представитель Госдепа: Тиллерсон питает большое уважение к России
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает возможности взаимопонимания с Россией по ситуации в Сирии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.
«Госсекретарь Тиллерсон и его команда изучают, как мы можем продвигаться вперед по Сирии и некоторым другим путям», — приводит РИА Новости его слова.
Представитель Госдепа также отметил, что госсекретарь США «питает большое уважение к России».
«Есть области, которые остаются вызовами для нас, и нам надо пройти через них», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным подтвердил, что антироссийские санкции останутся в силе.
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