Представитель Госдепа: Тиллерсон питает большое уважение к России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон изучает возможности взаимопонимания с Россией по ситуации в Сирии. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента

«Госсекретарь Тиллерсон и его команда изучают, как мы можем продвигаться вперед по Сирии и некоторым другим путям», — приводит РИА Новости его слова.

Представитель Госдепа также отметил, что госсекретарь США «питает большое уважение к России».

«Есть области, которые остаются вызовами для нас, и нам надо пройти через них», — подчеркнул он.