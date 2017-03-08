Эксперт объяснил, почему Украине выгодна дружба Путина и Трампа

За день до международного женского дня начались «гастроли» главы МИД Украины Павла Климкина по США. Сначала в Вашингтоне он провел встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а позднее наведался в Сенат, где искал поддержку у американского истеблишмента. По результатам встреч украинский министр уверено заявил, что Штаты и далее будут поддерживать Киев, а про уступки Москве со стороны Вашингтона не может быть и речи.

«МК» поинтересовался у экспертов, какие плоды принесет визит Климкина в Штаты, и может ли это повлиять на позицию США по Украине.

Глава МИД «незалежной» Павел Климкин на встрече с журналистами, которая прошла после диалога с госсекретарем США, не скрывал своей радости. По его словам, Рекс Тиллерсон выразил поддержку Украине и заверил, что Дональд Трамп не будет вести пророссийскую политику.

«Это было очень мощное послание о поддержке Украины, что какие-либо уступки России невозможны», — выступил перед прессой Климкин.

По словам министра, Штаты и ранее высказывали поддержку Киеву, в том числе и сам Трамп, который якобы встал на сторону Украины во время февральского телефонного разговора с Петром Порошенко . Климкин отметил, что США снимет антироссийские санкции только при условиях полного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса и Крыма в состав «незалежной». Никаких других подробностей диалога глава МИД не предоставил.

Примечательно, что Россия не является прямым участником Минска-2, поэтому судьба антироссийских санкций, как бы это парадоксально не звучало, в руках Киева. Ведь именно Украина не принимает поправки в конституцию по статусу автономии Донбасса и всеми силами добивается того, чтобы ДНР и ЛНР никогда не вошли в состав «незалежной».

Вдохновленный разговором с госсекретарем Климкин направился в Сената США , где рассказал о желании Киева пересмотреть Будапештский меморандум, по которому Украина лишилась ядерного оружия в обмен на территориальную целостность. Глава МИД попросил поддержку у сенаторов в пересмотре меморандума сторонами (Украина, Россия, Великобритания и США), подписавших документ в 1994 году. Не обошлось и без просьб по продолжению военной поддержки «незалежной», которую американский Сенат планирует урезать почти в два раза. Климкин отметил, что оборонительное вооружение, амуниция, техническая поддержка, поставляемая США помогает Украине бороться с «российской агрессией». Глава МИД отметил, что батальон, проходивший обучение у американских инструкторов был одним из самых эффективных во время недавних боев в Авдеевке. Кроме того, Павел Климкин вновь включил пластинку о необходимости сохранения антироссийских санкций и даже потребовал их усиления.

Какие плоды могут принести «гастроли» главы украинского МИД по американским верхам с протянутой рукой, «МК» спросил у политологов.

Денис Денисов , российский политолог: «Для начала необходимо дождаться официального заявления госдепа США . Мы знаем, как украинская сторона часто любит преувеличивать, а иной раз и вовсе говорить о несуществующих вещах. Исходя из той риторики, которую мы слышали от представителей Соединенных Штатов в течение последнего месяца, то лично у меня не будет удивления, если в принципе озвученные Украиной тезисы, может быть в немножко смягченной форме, появятся в сообщении от государственного департамента. По сути, это может означать, что США будут осуществлять преемственный курс относительно конфликта Украины и России, как и предыдущая администрация Барака Обамы . К сожалению, все заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы наладить конструктивные взаимоотношения между нашими странами пока не реализуются. Мы прекрасно понимает, что если подобная риторика в отношении России продолжится, то вряд-ли она сможет повлиять в плюс на данную инициативу Трампа»