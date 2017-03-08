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Эксперт объяснил, почему Украине выгодна дружба Путина и Трампа
Фото: Wikimedia Commons
За день до международного женского дня начались «гастроли» главы МИД Украины Павла Климкина по США. Сначала в Вашингтоне он провел встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, а позднее наведался в Сенат, где искал поддержку у американского истеблишмента. По результатам встреч украинский министр уверено заявил, что Штаты и далее будут поддерживать Киев, а про уступки Москве со стороны Вашингтона не может быть и речи.
«МК» поинтересовался у экспертов, какие плоды принесет визит Климкина в Штаты, и может ли это повлиять на позицию США по Украине.
Глава МИД «незалежной» Павел Климкин на встрече с журналистами, которая прошла после диалога с госсекретарем США, не скрывал своей радости. По его словам, Рекс Тиллерсон выразил поддержку Украине и заверил, что Дональд Трамп не будет вести пророссийскую политику.
«Это было очень мощное послание о поддержке Украины, что какие-либо уступки России невозможны», — выступил перед прессой Климкин.
По словам министра, Штаты и ранее высказывали поддержку Киеву, в том числе и сам Трамп, который якобы встал на сторону Украины во время февральского телефонного разговора с Петром Порошенко. Климкин отметил, что США снимет антироссийские санкции только при условиях полного выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса и Крыма в состав «незалежной». Никаких других подробностей диалога глава МИД не предоставил.
Примечательно, что Россия не является прямым участником Минска-2, поэтому судьба антироссийских санкций, как бы это парадоксально не звучало, в руках Киева. Ведь именно Украина не принимает поправки в конституцию по статусу автономии Донбасса и всеми силами добивается того, чтобы ДНР и ЛНР никогда не вошли в состав «незалежной».
Вдохновленный разговором с госсекретарем Климкин направился в Сената США, где рассказал о желании Киева пересмотреть Будапештский меморандум, по которому Украина лишилась ядерного оружия в обмен на территориальную целостность. Глава МИД попросил поддержку у сенаторов в пересмотре меморандума сторонами (Украина, Россия, Великобритания и США), подписавших документ в 1994 году. Не обошлось и без просьб по продолжению военной поддержки «незалежной», которую американский Сенат планирует урезать почти в два раза. Климкин отметил, что оборонительное вооружение, амуниция, техническая поддержка, поставляемая США помогает Украине бороться с «российской агрессией». Глава МИД отметил, что батальон, проходивший обучение у американских инструкторов был одним из самых эффективных во время недавних боев в Авдеевке. Кроме того, Павел Климкин вновь включил пластинку о необходимости сохранения антироссийских санкций и даже потребовал их усиления.
Какие плоды могут принести «гастроли» главы украинского МИД по американским верхам с протянутой рукой, «МК» спросил у политологов.
Денис Денисов, российский политолог: «Для начала необходимо дождаться официального заявления госдепа США. Мы знаем, как украинская сторона часто любит преувеличивать, а иной раз и вовсе говорить о несуществующих вещах. Исходя из той риторики, которую мы слышали от представителей Соединенных Штатов в течение последнего месяца, то лично у меня не будет удивления, если в принципе озвученные Украиной тезисы, может быть в немножко смягченной форме, появятся в сообщении от государственного департамента. По сути, это может означать, что США будут осуществлять преемственный курс относительно конфликта Украины и России, как и предыдущая администрация Барака Обамы. К сожалению, все заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы наладить конструктивные взаимоотношения между нашими странами пока не реализуются. Мы прекрасно понимает, что если подобная риторика в отношении России продолжится, то вряд-ли она сможет повлиять в плюс на данную инициативу Трампа»
Михаил Погребинский, украинский политолог: «Трампу приходится считаться с той атмосферой, которая царит в американском истеблишменте. Он думал, что может игнорировать их мнение, что за ним народ, но оказалось не так. Ему придется вписываться под общее настроение американских элит. Однако это не означает, что он откажется от идеи поладить с Путиным. Его люди вынуждены сейчас успокаивать истеблишмент, что никаких сговоров за спинами сенаторов Конгресса США и Европейского Союза не будет. Я по прежнему думаю, что все разговоры с украинскими политиками и возможная встреча с Петром Порошенко ничего не меняет. Эти мероприятия необходимы для формирования внешнеполитической позиции новой администрации президента США, чтобы ее не могли упрекнуть в принятии решений по Украине без самого Киева. На данный момент, главная задача Кремля и Белого Дома заключается в том, чтобы показать положительные плоды для Штатов в дружбе с Россией. Руководители Украины считают, что если Трамп и Путин поладят, то это будет очень плохо для страны. Однако это не так — плохо будет только Порошенко и банде, которая сейчас руководит страной. Я считаю, что если США и Россия найдут общий язык, то будет найден механизм прекращения войны и сохранения территориальной целостности страны. В противном случае — страна в ее нынешнем составе никогда не будет существовать — Донбасс никогда не вернется на Украину»
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