В США не исключили назначения спецпрокурора по России

"Я готов назначить специального прокурора, если почувствую, что это уместно", — завил Розенстайн.

Он также пообещал провести расследование "российского вмешательства” в президентские выборы в США.

Официальная Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках "оказать влияние” на ход голосования.