Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

В США не исключили назначения спецпрокурора по России

США могут создать должность спецпрокурора по России
Фото:
Претендент на пост заместителя главы Министерства юстиции США Род Розенстайн допустил, что может назначить специального прокурора для расследования якобы имевших место связей команды президента Дональда Трампа с Россией, пишет USA Today.
"Я готов назначить специального прокурора, если почувствую, что это уместно", — завил Розенстайн.
Он также пообещал провести расследование "российского вмешательства” в президентские выборы в США.
Официальная Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках "оказать влияние” на ход голосования.
Еще 15 источников
Политика США
Министерство юстиции США
Род Розенстайн Дональд Трамп
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости