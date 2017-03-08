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В США не исключили назначения спецпрокурора по России
Претендент на пост заместителя главы Министерства юстиции США Род Розенстайн допустил, что может назначить специального прокурора для расследования якобы имевших место связей команды президента Дональда Трампа с Россией, пишет USA Today.
"Я готов назначить специального прокурора, если почувствую, что это уместно", — завил Розенстайн.
Он также пообещал провести расследование "российского вмешательства” в президентские выборы в США.
Официальная Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках "оказать влияние” на ход голосования.
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