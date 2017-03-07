Памфилова поддержала идею о переносе выборов президента

Элла Памфилова поддержала идею провести президентские выборы 18 марта 2018 года - на неделю позже запланированного ранее срока. Руководитель российского Центризбиркома отметила, что перенос даты позволит лучше организационно подготовиться избирательным комиссиям. Слова Памфиловой передает РИА Новости

«Я также поддерживаю идею о переносе президентских выборов на неделю позже — с 11 на 18 марта, в соответствии с теми поправками, которые внесены в Думу , поскольку для избирательных комиссий – чем позже будут проходить выборы, тем лучше», — заявила Памфилова.

По мнению главы ЦИК, перенос даты увеличит активную фазу выборов. По действующему законодательству России, выборы президента проходят во второе воскресенье марта.

К слову, именно 18 марта 2014 года был подписан договор, по которому Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума.