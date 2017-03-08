Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их красоту, энергию, нежность, душевную щедрость

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем - 8 марта, пожелав им здоровья, успехов, радости и счастья.

"Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жены, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем", - сказал глава государства в телеобращении по случаю праздника. "Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что у женских забот о семье, детях и внуках "не бывает выходных" и даже в этот праздничный день женщины все равно находятся в делах и хлопотах, не дают себе поблажек и все успевают. "И мы часто думаем: как это у вас всё получается?" - заметил Путин.

"Но главное - мы любим и ценим вас", - сказал глава государства, назвав очень образными и точными написанные поэтом Серебряного века Константином Бальмонтом слова: "Женщина - с нами, когда мы рождаемся, / Женщина - с нами в последний наш час. / Женщина - знамя, когда мы сражаемся, / Женщина - радость раскрывшихся глаз". "В женщине мы ищем и всегда находим все: и вдохновение, и утешение, - продолжил Путин. - Женщина - источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях".

Президент РФ подчеркнул, что мужчины всегда будут помнить - и не только сегодня - что женщины нуждаются в их поддержке. "Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались", - заверил Путин.

"Еще раз от души поздравляю всех женщин с 8 марта. Здоровья, успехов, радости, счастья! С праздником!" - заключил президент.