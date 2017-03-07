Сбежавшая в Киев Максакова причислила себя к элите

Причина, по которой Марию Максакову "травят" в России – боязнь Кремля потерять всю российскую "элиту". К этой категории причислила себя сама оперная дива, бежавшая вместе с мужем на Украину.

Мария Максакова долгие годы защищала в Госдуме европейские ценности. В частности, она голосовала против закона о гей-пропаганде и запрета на усыновление детей иностранцами, а также критиковала закон об оскорблении чувств верующих. Об этом певица и бывший депутат рассказала норвежскому изданию Aftenposten, которое взяло интервью у, якобы, "самой разыскиваемой женщины России".

По словам Максаковой, нынешние реалии в России еще пять лет назад показались бы всем "безумными и смешными". Однако сегодня, считает оперная дива, они уже необратимы – и именно после осознания этого факта у нее возникло решение покинуть страну.

Для Максаковой, которая еще недавно жила в элитных московских апартаментах, отдыхала в Каннах и участвовала в праздничных мероприятиях Кремля, новая жизнь стала испытанием. "Не то, чтобы я была очень напугана. Я только чувствую себя бессильной. Бесполезно пытаться объяснить свои действия", – отметила она. А в России против представителя "элиты" организовали настоящую травлю: уволили из Гнесинки, исключили из партии, прекратили сотрудничество по разным проектам. Российские СМИ пишут о ней и ее супруге в негативном свете и клеймят "политической проституткой", а интернет изобилует фейковыми компроматами и угрозами, пишет издание.

Максакова уверена, что вся эта травля началась из-за страхов Кремля: он опасается, что все представители элиты в итоге покинут страну. "Если бегут многие представители элиты, люди начитают задумываться о том, что же происходит. Думаю, это причина того, что так много злобы направлено против меня. Они хотят напугать других, которые думают так же, как и мы", – скромно подчеркнула певица.

Норвежскому изданию тезис об "утечке мозгов" понравился, и он подкрепил его комментарием специалиста по России Хельге Блаккисрюда из Норвежского института внешней политики. "Многие из тех, кто уезжает — высокообразованные люди, в то время как приезжающие являются неквалифицированной рабочей силой", – заявил эксперт.

Автор статьи напоминает, что Денис Вороненков покинул Москву в конце октября – за несколько дней до того, как истек срок его парламентского иммунитета. Это русский политик, против которого ведется расследование по нескольким уголовным делам – однако он всегда "чудесным образом" выходил из такого положения. По данным Панамских документов, он в период с 2007 по 2012 год владел компанией на британских Виргинских островах. Теперь же объявлен в розыск за незаконный захват недвижимости в 2011 году.

Издание также сообщает, что Вороненков является автором закона, запрещающего иностранцам владеть средствами массовой информации. Закон, по мнению норвежской газеты, стал катастрофой для самых независимых газет. А прошлым летом Вороненков предложил запретить Pokémon.