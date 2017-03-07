Епархия не подтвердила слова Поклонской о мироточении бюста Николая II

Симферопольская и Крымская епархия проверила бюст царя Николая II и иконы в стоящей рядом часовне и не обнаружила следов мироточения, однако призвала местного священника продолжать наблюдения, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.

Ранее депутат Государственной думы , бывший крымский прокурор Наталья Поклонская рассказала, что в Симферополе начал мироточить бюст причисленного к лику святых императора Николая II. Слова Поклонской вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Мироточением в православии называют чудесное появление маслянистой влаги – миро – на мощах и иконах святых. Считается, что появившееся на них миро обладает целебными свойствами.

"С целью изучения ситуации, сложившейся в связи с заявлением депутата Государственной думы. РФ о возможном мироточении бюста царя-страстотерпца Николая II, расположенного вблизи часовни святых Царственных страстотерпцев… а также некоторых икон в самой часовне, был осуществлен выезд на место комиссией… На момент посещения часовни… следов мирогочения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", — говорится в сообщении.

Однако для принятия "окончательного суждения по данному вопросу", комиссия "считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение", и в случае появления следов мироточения "незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии".