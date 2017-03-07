МИД РФ: Украина вводит в заблуждение Международный суд ООН

Украина пытается ввести в заблуждение Международный суд ООН относительно реальных причин трагедии на востоке страны. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев , выступая перед судьями инстанции.

"События на Украине являются трагическими и привели к большим жертвам среди гражданского населения, - заметил он. - Вместе с тем Украина вводит в заблуждение Международный суд ООН относительно их реальных причин". "Реальной причиной этих событий является вооруженный конфликт, начатый украинскими властями, против населения восточной Украины, самоорганизовавшегося вокруг ЛНР и ДНР и пытающегося защититься от тех, кто захватил власть в результате государственного переворота в 2014 году", - уверен дипломат.

По убеждению Рогачева, действия ЛНР и ДНР невозможно квалифицировать в качестве терроризма. "Терроризм являлся прикрытием для украинских властей для подавления мирных гражданских протестов, - уверен он. - А теперь Украина использует слово "терроризм" в качестве предлога для того, чтобы втянуть в ситуацию Международный суд ООН".

Иск Украины

6 марта в Международном суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины против России. В нем, в частности, утверждается, что с 2014 года Российская Федерация якобы усилила свое вмешательство в украинские дела "путем военного вторжения на Украину", "финансирования террористических актов", а также в Крыму "захватила часть украинской суверенной территории военной силой". По утверждению украинских властей, на этих территориях РФ "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке", нарушая тем самым Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В связи с этим Украина требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать прекратить все формы поддержки провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в городах Донбасса.

Позиция Москвы

МИД РФ ранее заявил, что Россия "всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним". По мнению МИД РФ, "Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию".

В ведомстве также отметили, что, пытаясь разобраться в сути претензий украинской стороны, РФ столкнулась "со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной". В связи с этим в МИД РФ сделали вывод, что "основной - если не единственной - целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд". Киев не заинтересован в реальной защите людей или соблюдении договоров, а преследует лишь сиюминутные политические интересы, считают в российском ведомстве.