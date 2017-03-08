Владимир Путин ограничил сроки прокурорских проверок

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующие нормы работы прокуратуры . Согласно положениям документа, прокурорские проверки в отношении организаций должны теперь ограничиваться тридцатидневным сроком с возможностью продления «в исключительных случаях» еще на 30 дней. По необходимости время проведения проверки может быть увеличено, но только в случае соответствующего распоряжения Генерального прокурора.

Согласно принятым поправкам, прокурорскую проверку также можно приостановить на полгода, в случае если для ее проведения необходима экспертиза, а также при бездействии проверяемой организации. Кроме того, надзорному ведомству запрещено требовать документы, не связанные с предметом проверки. Также прокурорам больше не разрешается запрашивать акты, уже опубликованные в СМИ или на официальных сайтах организаций. Срок предоставления документов получил ограничение в пять дней.