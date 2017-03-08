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Владимир Путин ограничил сроки прокурорских проверок
Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующие нормы работы прокуратуры. Согласно положениям документа, прокурорские проверки в отношении организаций должны теперь ограничиваться тридцатидневным сроком с возможностью продления «в исключительных случаях» еще на 30 дней. По необходимости время проведения проверки может быть увеличено, но только в случае соответствующего распоряжения Генерального прокурора.
Согласно принятым поправкам, прокурорскую проверку также можно приостановить на полгода, в случае если для ее проведения необходима экспертиза, а также при бездействии проверяемой организации. Кроме того, надзорному ведомству запрещено требовать документы, не связанные с предметом проверки. Также прокурорам больше не разрешается запрашивать акты, уже опубликованные в СМИ или на официальных сайтах организаций. Срок предоставления документов получил ограничение в пять дней.
Поправки к федеральному закону «О прокуратуре» были приняты Госдумой 22 февраля. 1 марта документ получил одобрение Совета Федерации.
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