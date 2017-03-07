Путин помиловал Севастиди, осуждённую за sms в Грузию

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, приговорённую за госизмену к семи годам лишения свободы.

Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осуждённую 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в тексте указа.

В марте 2016 года жительницу Сочи приговорили к семи годам колонии за sms о передвижении военной техники, которое она отправила своему приятелю в Грузию.

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2016 года президент России Владимир Путин назвал приговор Севастиди «достаточно жестким».