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Жириновский решил отсудить у Украины миллиард за моральный ущерб
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия подаст встречный иск к Украине на миллиард рублей с целью возмещения морального ущерба, пишет «Российская газета».
Политика возмутило обращение Киева в Международный суд ООН в Гааге с требованием запретить российским чиновникам «финансировать терроризм» на Украине. В число лиц, которые должны попасть под запрет, есть министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также лидеры российский парламентских фракций Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.
«Когда с другой стороны мы оказываем помощь раненым - это оказывается финансированием террористической деятельности», - отметил Жириновский, назвав позицию Киева безумством. Кроме того, когда «в понятие террориста входит то, что если русский хочет оставаться русским, он — террорист», это чудовищно, уверен лидер ЛДПР.
Жириновский уверен, что квалифицированные юристы помогут партии добиться выплаты миллиарда.
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