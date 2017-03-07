Жириновский решил отсудить у Украины миллиард за моральный ущерб

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия подаст встречный иск к Украине на миллиард рублей с целью возмещения морального ущерба, пишет «Российская газета».

«Когда с другой стороны мы оказываем помощь раненым - это оказывается финансированием террористической деятельности», - отметил Жириновский, назвав позицию Киева безумством. Кроме того, когда «в понятие террориста входит то, что если русский хочет оставаться русским, он — террорист», это чудовищно, уверен лидер ЛДПР.

Жириновский уверен, что квалифицированные юристы помогут партии добиться выплаты миллиарда.