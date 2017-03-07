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WSJ: Трамп ужесточил свою позицию по РФ
Фото: REUTERS
Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России, что радует Европу, но беспокоит Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как поясняет издание, позиция Трампа стала более жесткой после скандала с контактами людей из его окружения с российскими официальными лицами. WSJ отмечает, что во время предвыборной кампании Трамп говорил о России «в примирительном тоне» и критиковал НАТО, но после вступления в должность он назначил на посты ключевых помощников людей, которые ведут жесткую линию в отношении Москвы.
Также газета напомнила, что Трамп стал чаще высказываться в поддержку НАТО. Например, во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе.
Некий европейский дипломат, принявший участие в консультациях в Вашингтоне на прошлой неделе, рассказал WSJ, что США и Евросоюз «добились большого прогресса в выработке единой позиции». По его словам, никто больше не думает, что Штаты хотят заключить с Россией «крупную сделку».
Ранее в США разгорелся скандал из-за предполагаемых контактов людей из окружения Трампа с российскими дипломатами. В середине февраля в отставку ушел советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн. Причиной стала появившаяся в СМИ информация о контактах Флинна с российским послом Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа. Сообщалось, что Флинн и Кисляк обсуждали американские санкции против России.
Затем пресса уличила в контактах с Кисляком генпрокурора США Джеффа Сешнса. Утверждается, что он общался с послом РФ в июле 2016 года, когда был старшим членом Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников Трампа. В сентябре Сешнс, уже занимавший пост сенатора от штата Алабама, якобы встретился с Кисляком в своем офисе. При этом перед вступлением в должность генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России.
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