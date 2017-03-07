Глава МИД Канады предупредила о "дестабилизирующих усилиях" России

Канада должна быть готова к якобы "дестабилизирующим усилиям" РФ в отношении ее политической системы, заявила глава МИД страны Христя Фриланд

"Как заявляли разведывательные силы США, со стороны России были усилия по дестабилизации политической системы США. Я думаю, что Канада и другие западные страны должны быть готовы к похожим усилиям, направленным на нас", — приводит агентство слова Фриланд.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.